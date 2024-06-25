"فينسيوس يقود هجوم السامبا".. تشكيل مباراة البرازيل وكوستاريكا في كوبا أمريكا 2024



محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نهى خورشيد

:

أعلن دوريفال جونيور المدير الفني للمنتخب البرازيلي، وجوستافو الفارو مدرب كوستاريكا تشكيل مباراة اليوم والتي ستجمعهما ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كوبا أمريكا 2024.

ويلتقي المنتخب البرازيلي بنظيره كوستاريكا في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، على ملعب صوفى بمدينة إنجليووود فى كاليفورنيا.



ويدخل السامبا اللقاء بتشكيل مكون من:

في مركز حراسة المرمى: أليسون.

في خط الدفاع : دانيلو، ماركينيوس، إدير ميليتاو، جويليرمي أرانا.

في خط الوسط : برونو جيمارايش، جواو جوميز، رافينيا، لوكاس باكيتا، رودريجو.

في خط الهجوم: فينيسيوس جونيور.



بينما يخوض منتخب كوستاريكا المباراة بالتشكيل الآتي:

حراسة المرمى: باتريك سيكويرا.

خط الدفاع: فرانشيسكو كالفو، جوان بابلو فارجاس، جيلاند ميتشيل.

خط الوسط: أريل لاستير، جيفيرسون برينيس، أورلاندو جالو، هاكسيل كويروس.

خط الهجوم: ألفارو زامورا، مانفريد أوجالد، براندون أجويلرا.