نجم بولندا السابق: ألمانيا وإسبانيا الأمتع في اليورو

ياسر رشاد - القاهرة - تحدث روجير جويريرو نجم منتخب بولندا وفرق سيلتا فيجو وأيك أثينا السابق عن كأس أمم أوروبا، مؤكدا أن هناك منتخبات مميزة في البطولة لكن إسبانيا وألمانيا الأكثر تميزا.

أضاف جويريرو في تصريحات تلفزيونية: بعض المنتخبات مميزة في يورو 2024 والبعض الأخر لم أتوقع أن يلعب هكذا، لكن منتخبي إسبانيا وألمانيا يُمتعون المشاهدين وجميع اللاعبين يريدون تحقيق الانتصار.

وتابع تصريحاته: منتخب ألمانيا يلعب على ملعبه وهذا يجعله مرشح قوي لحصد اللقب.

وأشار إلى أن اللاعبون الكبار لم يظهروا بشكل مميز في الملعب بيورو 2024 لم أكن أتوقع أن الأداء يكون غير ممتع بهذا الشكل بالنسبة لأغلب اللاعبين الكبار.

وواصل: هناك مشاكل في المنتخب البرازيلي ونفس الأمر بالنسبة للأرجنتين، والحظ لا يحالف المنتخبات الكبرى.