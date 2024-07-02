ميكالي يتحدى الاهلي بسبب محمد عبد المنعم

كشفت تقارير صحفية أن البرازيلي روجيرو ميكالي، المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي، يتحدى الاهلي ويصمم على ضم محمد عبد المنعم، قلب دفاع الأحمر.

وتنطلق أولمبياد باريس في الفترة من الجمعة 26 يوليو الجاري إلى الأحد 11 أغسطس 2024.

وأشارت التقارير أن ميكالي أبلغ مسؤولي الاتحاد المصري لكرة القدم، التواصل مع النادي الاهلي مرة آخرى، للموافقة على ضم مدافع الأحمر محمد عبد المنعم، لقائمة الفراعنة في أولمبياد باريس 2024.

وكان كولر قد رفض انضمام محمد عبد المنعم هو وزميله إمام عاشور بسبب ارتباط الاهلي ببطولة الدوري المصري الممتاز.

وواصلت التقارير أن مكيالي قد تحدث مع المسؤولين في اتحاد الكرة إنه لا يوجد بديل لمحمد عبد المنعم، يستطيع ضمه من ضمن الثلاثي الكبار للتواجد مع المنتخب في أولمبياد باريس 2024.

وأضافت التقارير أن مبكالي أكد لـ اتحاد الكرة أن محمد عبد المنعم لديه رغبة في التواجد مع المنتخب.

واختتم المصدر أن ميكالي حزين بسبب عدم قدرته في الحصول على اللاعبين الذي كان يريدهم ضمن قائمة منتخب مصر في أولمبياد باريس 2024 سوى أحمد مصطفى زيزو لاعب الزمالك.