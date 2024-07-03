"بكى لهذا السبب".. حسام حسن يرقص مع ابنته يارا في حفل خطبتها (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

احتفل حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، مساء أمس الثلاثاء، بخطبة ابنته يارا على رجل الأعمال أحمد راشد.

وجمعت حسام حسن وابنته يارا، لقطات مؤثرة، خلال رقصهما على أغنية "بنت أبويا" لهنا يسري، والتي تأثر العميد بكلماتها وبكى.

وفي يوم 26 أبريل 2024، احتفل حسام حسن "بقراءة فاتحة" ابنته يارا، ليقام الحفل بعد نحو 3 أشهر.

ودرست يارا الاتصال الجماهيري والإعلام في الجامعة الكندية الدولية، وتظهر ابنة حسام حسن، بشكل دائم على موقع "إنستجرام"، ويتابعها 14 ألف متابع، كما أنها تتمتع بموهبة الرسم والتصوير، وتدير صفحة على "إنستجرام"، تضم صورا لمشاهير مواقع التواصل الاجتماعي.

وبالنسبة إلى المحاسب أحمد راشد خطيب يارا حسام حسن، فهو نجل رجل الأعمال المصري علي راشد، ويرأس مجلس إدارة مجموعة راشد للاستثمار والعضو المنتدب لشركة طيبة للحديد والعضو المنتدب لشركة القاهرة للزيوت.

