ثروت سويلم يرد على شكوى بيراميدز.. ويكشف مفاجأة بشأن احتمالية إلغاء الدوري

علق ثروت سويلم عضو مجلس رابطة الأندية المصرية المحترفة، على شكوى نادي بيراميدز ضده، مؤكدا أن البيان الخاص بهم هاجموا خلاله اتحاد الكرة ورابطة الأندية وبالتالي لابد من محاسبتهم.

وقال ثروت سويلم في لقاء تلفزيوني عبر قناة صدى البلد: شكوى بيراميدز لا تشغلني وهي تختلف تماما عن شكوى الزمالك، الذي كان يستند فيها لأمور وشروط هامة بالنسبة له.

وأضاف:" بعد مناقشة تقرير لجنة تقصي الحقائق تم ثبوت أن سموحة ليس له علاقة بما حدث فى مباراة بيراميدز ولجنة المسابقات رأت أنه من الأفضل استكمال المباراة وليس إعادتها".

أكمل: "قررنا عدم إعادة المباراة حتى لا نتهم بمجاملة نادي سموحة، لذلك كان القرار استكمال المباراة بنفس الظروف".

وأوضح: "الزمالك تقدم بشكوى ضدي في لجنة الانضباط ولكن دون التجاوز فى حقي أو الإساءة لشخصي".

وأتم تصريحاته: "التسويق التلفزيوني سبب عدم لعب الأهلي والزمالك الرابعة عصر وأرى أنه لو تم إيقاف الدوري بسبب الأولمبياد أتوقع الغاؤه ومن الصعب تأجيل أي مباراة قادمة".

