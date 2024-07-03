شكرا لقرائتكم خبر 6 أندية تدشن المرحلة الثانية من التخصيص ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشفت وزارة الرياضة أمس عن البدء في المرحلة الثانية من المسار الثاني في مشروع الاستثمار والتخصيص للأندية الرياضية ، بالتنسيق مع المركز الوطني للتخصيص، وذلك بناء على قرار مجلس الوزراء الصادر الثلاثاء 2 يوليو 2024م، بالموافقة على وثيقة مشروع تخصيص 14 ناديا رياضيا من مختلف الدرجات.

ويأتي ذلك استكمالا لمراحل المشروع الذي أطلقه ولي العهد؛ تحقيقا لمستهدفات رؤية السعودية 2030، ولتحفيز القطاع الخاص للمشاركة في بناء وتنمية القطاع الرياضي، بما يحقق الفائدة المرجوة للمنتخبات والأندية والممارسين كافة.

وتشمل هذه المرحلة طرح 6 أندية رياضية للتخصيص أمام المستثمرين المحليين والدوليين، وهي: الزلفي، النهضة، الأخدود، الأنصار، العروبة، الخلود، حيث يمكن للمستثمرين الراغبين في المنافسة على هذه الأندية، الدخول على بوابة المستثمرين، عبر موقع المركز الوطني للتخصيص للتقديم، والحصول على الاشتراطات والمعلومات اللازمة، بدءا من مطلع أغسطس المقبل، على أن يتبع ذلك استكمال طرح بقية الأندية الثمانية تباعا، وهي: الشعلة، هجر، النجمة، الرياض، الروضة، جدة، الترجي، الساحل.

وقد انطلق مشروع الاستثمار والتخصيص للأندية الرياضية من خلال مسارين رئيسين؛ الأول هو الموافقة على استثمار شركات وجهات تطوير تنموية في أندية رياضية، مقابل نقل الملكية لها، حيث تضمن ذلك المسار 8 أندية، أما المسار الثاني فهو طرح عدد من الأندية الرياضية للتخصيص، والذي انطلق بتسجيل اهتمام الجهات الراغبة محليا وعالميا في الاستثمار بالأندية الرياضية كمرحلة أولى من المسار، ليستكمل المسار حاليا في مرحلته الثانية.

ويأتي هذا الإعلان تماشيا مع الجهود الرامية لتحقيق الأهداف الجوهرية لمشروع الاستثمار والتخصيص للأندية، والتي تتمثل في توفير بيئة جاذبة للاستثمار في الرياضة، إضافة إلى رفع مستوى الحوكمة الإدارية والمالية في الأندية الرياضية، وتطوير البنى التحتية.

أندية يبدأ طرحها في أغسطس 2024:

الزلفي النهضة

الأخدود الأنصار

العروبة الخلود

أندية تطرح بعد الأندية الـ6:

النجمة

الترجي

الساحل

هجر

الروضة

الشعلة

جدة

الرياض