راشفورد يتصدر قائمة الراحلين عن مانشيستر يونايتد

ياسر رشاد - القاهرة - اكدت صحيفة الديلي ميرور البريطانية ان اسم المهاجم الانجليزي ماركوس راشفورد يتصدر قائمة الاعبين الذين ينوى مانشيستر يونايتد بيعهم خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية من اجل توفير مقابل مادي كبير يتم من خلاله التعاقد مع عدد من الاعبين لتدعيم صفوف الشياطين الحمر .

وقالت صحيفة الديلي ميرور ان اسم ماركوس راشفورد يتصدر قائمة مكونة من سبعة لاعبين سيتم بيعهم خلال الصيف الحالي مؤكدة ان سوء العلاقة بين ماركوس راشفورد والمدير الفني الهولندي ايريك تين هاج هو السبب الرئيسي الذي دفع ادارة مانشيستر يونايتد لوضع راشفورد ضمن هذه القائمة .

وكشفت الديلي ميرور ان مانشيستر يونايتد سيطلب 80 مليون جنية استرليني لبيع مهاجمه الدولي والذي غاب عن مباريات يورو 2024 مؤكدة ان اليونايتد من الممكن ان يققل قيمة الصفقة الى 60 مليون يورو .

واضافت الصحيفة الانجليزية : المدير الرياضي الجديد لمانشيستر يونايتد دان اشمورث يريد 200 مليون جنية استرليني لدعم صفقاته في الموسم الجديد ولذلك فهو سيبدأ عملية غربلة لفريق اليونايتد على امل بيع سبعة لاعبين قبل سفر الفريق في رحلته الصيفية الى الولايات المتحدة الأمريكية يوم 24 يوليو الجاري مشيرة الى ان السبعة لاعبين المعروضين للبيع هم : البرازيلي كاسيميرو والدانماركي اريكسين و ماركوس راشفورد وفيكتور ليندلوف و سانشو و ماسون جرينوود وهاري ماجواير وحلم اليونايتد الوصل الى رقم 200 مليون جنية استرليني حتى يضمهم الة الميزانية التي تبلغ 50 مليون جنية ويمكنه من شراء الاعبين الذين يريد ضمهم خلال الانتقالات الصيفية .