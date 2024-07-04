أتلتيكو مدريد : عودة جواو فيليكس الى برشلونة اصبحت صعبة

ياسر رشاد - القاهرة - كشفت مصادر صحفية أسبانية ان نادي اتلتيكو مدريد يرغب في بيع نجمه البرتغالي جواو فيليكس خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية بشكل نهائي وليس على سبيل الاعارة وهو ما يعقد عملية اعارته مجددا لنادي برشلونة .

وقالت صحيفة الموندو ديبورتيفو الاسبانية ان المدير الفني لنادي اتلتيكو مدريد دييجو سيميوني لا يرغب في عودة جواو فيليكس الى اتلتيكو مدريد وبالتالي فأن الاتجاه هو بيعه بشكل نهائي وهو العرض الذي تقدم به بالفعل نادي بنفيكا البرتغالي ولا يبدو ممكنا لنادي برشلونة بسبب الأزمات المالية التي تلاحقه خلال الفترة الحالية رغم تمسك الاعب بالاستمرار في برشلونة واعلان برشلونة تمسكه بالاعب .

وقالت الموندو ديبورتيفو ان برشلونة يرغب مبدئيا في اعارة الاعب الشاب أنسو فاتي و ايضا بيع الجناح البرازيلي رافينيا من اجل التعاقد مع نيكو ويليامز جناح فريق اتلتيك بيلباو الذي يضعه برشلونة اولى اولوياته خلال انتقالات الصيف الحالي وايضا لمنح الفرصة لضم جواو فيليكس وفي حالة عدم قدرة برشلونة على بيع رافينيا و اعارة فاتي سيكون من الصعب استعارة جواو فيليكس من جديد .

وكشفت الموندو ديبورتيفو ان برشلونة يريد اعارة انسو فاتي الا ان راتب الاعب يقف حجر عثرة امام رغبة الاندية التي تريد التعاقد مع الاعب خاصة وان برشلونة لا يرغب في دفع جزء من راتبه عند اعارته مثلما حدث الصيف الماضي عند اعارته لنادي برايتون الانجليزي .