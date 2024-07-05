شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل اتفاق الزمالك مع خالد بوطيب والحصول على الرخصة الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح مسئولو نادى الزمالك فى إنهاء أزمة الحصول على الرخصة الأفريقية، لضمان المشاركة فى بطولة الكونفدرالية، بعد التوصل لاتفاق مع المغربى خالد بوطيب مهاجم الفريق السابق، بشأن مستحقاته المتأخرة، والتى بناءً عليها تم تعطيل منح الأبيض الرخصة من قبل الاتحاد الأفريقي "كاف".

الزمالك أنهى أزمة مستحقات خالد بوطيب، بالتوصل مع اللاعب على نظام لجدولة المديونية المستحقة والبالغة 2 مليون و400 ألف دولار، وهو الأمر الذى استغرق وقت وجهد كبير من المجلس وكذلك عبد الواحد السيد مدير الكرة الذى قاد سلسلة من المفاوضات مع عزيز محامى اللاعب.

واتفق مسئولى الزمالك مع خالد بوطيب على سداد مليون دولار من قيمة المديونية فى الوقت الحالى، على أن يتم جدولة المبلغ المتبقي على مدار سنة "12 شهرًَا" بواقع 110 ألف دولار فى الأشهر الأولى، وفى نهاية السنة يرتفع قيمة القسط ليتم سداد المديونية بالكامل.

ووقع خالد بوطيب على الاتفاق المبرم مع إدارة الزمالك والذى بناء عليه حصلت القلعة البيضاء على رخصة المشاركة الأفريقية.