شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يكشف حقيقة العروض الخليجية لضم رضا سليم فى ميركاتو الصيف والان مع تفاصيل الخبر

كشف مسئولو الأهلي عن عدم تلقى المغربي رضا سليم لاعب الفريق عروضاً من الدوري الإماراتي لضم اللاعب خلال فترة الإنتقالات الصيفية التي ستنطلق خلال أسابيع.

وأكد مسئولو الأهلي أن اللاعب المغربي لم يُخطر الأهلي بأية عروض خارجية سواء من الإمارات أو الكويت أو أي دوري خليجي أخر، وشددوا على أن النادي سيدرس أية عروض تأتي لضم اللاعب.

ورغم تمسك مارسيل كولر مدرب الأهلي باللاعب المغربي إلا أن إدارة النادي طالبت اللاعب بإحضار عروض رسمية للبت فيها وإتخاذ القرار المناسب للطرفين.

من ناحية أخرى ، طلب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي ، من مسئولو النادي ضم صفقة قوية في خط وسط الفريق خلال فترة الإنتقالات الصيفية التي ستبدأ بعد أسابيع ، وتحدث المدير الفني مع مسئولو القلعة الحمراء عن رؤيته لتدعيمات الفريق التي ستتم خلال الصيف الجاري، ورغم أن المدير الفني كان قد استثنى خط الوسط من تدعيمات الصيف، إلا إنه عاد وطلب ضم لاعب قوي في هذا المركز يُشبه حمدي فتحي نجم الفريق السابق الذي رحل بداية الموسم الجاري لنادي الوكرة القطري.



في هذا الشأن، قال مصدر في الأهلي ، أن كولر طلب ضم الجنوب أفريقي موكوينا لاعب صن داونز الجنوب أفريقي أو التونسي محمد علي بن رمضان لاعب نادي فرينكفاروزي المجري، ويترقب المدرب السويسري نجاح إدارة النادي في ضم أحداً من هذا الثنائي في الموسم المقبل أو لاعب أخر في نفس مستواهما من أجل تدعيم خط الوسط ، وشدد المصدر على أن كولر تراجع وطلب تدعيم الوسط بسبب إمكانية رحيل المالي آليو ديانج في الموسم المقبل للأحتراف الخارجي بجانب إرتفاع سن عمرو السولية.