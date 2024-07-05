شكرا لقرائتكم خبر عن مودرن سبورت يخطر اتحاد الكرة و الرابطة و الأوليمبية بتغيير إسم فيوتشر والان مع تفاصيل الخبر

أخطر نادي مودرن سبورت كلا من اتحاد الكرة و رابطة الأندية واللجنة الاوليمبية بتغيير اسم الفريق بدلا من فيوتشر .

وكان أعلن مجلس إدارة نادي مودرن فيوتشر برئاسة الدكتور وليد دعبس عن تحويل إسم النادي إلى "مودرن سبورت" بعد الحصول على موافقة جميع الجهات الرسمية للنادي وبقرار اللجنة الأوليمبية المصرية رقم 5 لسنة 2024 والمنشور في الوقائع المصرية بالعدد 117 في 27 مايو 2024.

وظهر الفريق الأول لمودرن سبورت باللوجو الجديد لنادي مودرن سبورت أمام فريق بلدية المحلة بالجولة 29 من الدوري العام .