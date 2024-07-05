شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على العروض المحلية والخارجية لضم طاهر محمد طاهر .. وموقف الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

يفاضل طاهر محمد طاهر لاعب الأهلي بين عدة عروض محلية للرحيل لإحداها الموسم المقبل بعدما أقترب كثيراً من مُغادرة القلعة الحمراء نهاية الموسم الجاري.

وتلقى طاهر عدة عروض محلية أبرزها من زد والاتحاد السكندري بجانب عرضاً من الدوري النمساوي وأخرى لم يتم الكشف عنها.

ويواجه طاهر محمد طاهر شبح الرحيل من الأهلي نهاية الموسم الجاري لعدم ظهوره بشكل جيد فى الفترات التي حصل خلالها على فرصة التواجد مع الفريق سواء أساسياً أو إحتياطياً.

وشارك طاهر أساسياً في مباراتي الأهلي أمام الداخلية وطلائع أمام فاركو وطلائع الجيش وسجل هدف في مباراة الطلائع التي أقيمت الأثنين الماضي والتي فاز فيها الأهلي برباعية نظيفة كما أهدر ركلة جزاء في المباراة ذاتها قبل أن يغيب اللاعب عن مباراة الداخلية أمس الخميس للإيقاف.

من ناحية أخرى ، طلب السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي ، من مسئولو النادي ضم صفقة قوية في خط وسط الفريق خلال فترة الإنتقالات الصيفية التي ستبدأ بعد أسابيع ، وتحدث المدير الفني مع مسئولو القلعة الحمراء عن رؤيته لتدعيمات الفريق التي ستتم خلال الصيف الجاري، ورغم أن المدير الفني كان قد استثنى خط الوسط من تدعيمات الصيف، إلا إنه عاد وطلب ضم لاعب قوي في هذا المركز يُشبه حمدي فتحي نجم الفريق السابق الذي رحل بداية الموسم الجاري لنادي الوكرة القطري.



في هذا الشأن، قال مصدر في الأهلي ، أن كولر طلب ضم الجنوب أفريقي موكوينا لاعب صن داونز الجنوب أفريقي أو التونسي محمد علي بن رمضان لاعب نادي فرينكفاروزي المجري، ويترقب المدرب السويسري نجاح إدارة النادي في ضم أحداً من هذا الثنائي في الموسم المقبل أو لاعب أخر في نفس مستواهما من أجل تدعيم خط الوسط ، وشدد المصدر على أن كولر تراجع وطلب تدعيم الوسط بسبب إمكانية رحيل المالي آليو ديانج في الموسم المقبل للاحتراف الخارجي بجانب إرتفاع سن عمرو السولية.