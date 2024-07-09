شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. عزاء أحمد رفعت لاعب مودرن سبورت والمنتخب بمسجد المشير طنطاوي والان مع تفاصيل الخبر

يقام اليوم، الثلاثاء، عزاء الراحل أحمد رفعت لاعب مودرن سبورت والمنتخب الوطني، في قاعة الصفا بمسجد المشير طنطاوي، وذلك بعد صلاة المغرب.

من جانبها، قررت إدارة نادي مودرن سبورت صرف راتب أحمد رفعت بشكل طبيعي لأسرته، حيث بدأ ذلك الأمر منذ تعرض اللاعب الراحل لوعكة صحية فى مارس الماضي وعدم قدرته على اللعب مع الفريق.

وكان أحمد رفعت قد أنهى موسمين من عقده مع مودرن سبورت وتبقى فى عقده موسم واحد فقط، بالإضافة إلى الموسم الجاري الذى أوشك على الانتهاء.

ودع أحمد رفعت لاعب مودرن سبورت والمنتخب الوطني عالمنا فجرالسبت الماضي، بعد توقف القلب وتدهورت حالته الصحية، إثر الوعكة التي تعرض لها من قبل فى مباراة فريقه أمام الاتحاد السكندري يوم 11 مارس الماضي بالدوري، حيث سقط على الأرض فاقداً الوعي دون أي تدخل، بسبب توقف عضلة القلب.

وبعد فترة علاج بالمستشفى استمرت لمدة شهر تقريباً، غادر أحمد رفعت المستشفى لاستكمال العلاج فى منزله مع التشديد من الأطباء على عدم قيامه بأعمال تتطلب مجهودا بدنيا كبيرا، قبل أن يتوقف قلبه بشكل مفاجئ فجر السبت.

وقبل 12 يوماً فقط من وفاته، وبالتحديد يوم 24 يونيو الماضي، ظهر أحمد رفعت لأول مرة في مران فريقه مودرن سبورت، وذلك في زيارة سريعة إلى زملائه وكأنه يودعهم قبل وفاته.