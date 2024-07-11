وزارة الرياضة تخاطب اللجنة الأولمبية لدراسة موقف مشاركة شهد سعيد بأولمبياد باريس

ياسر رشاد - القاهرة - أرسلت وزارة الشباب والرياضة خطاباً للجنة الأولمبية المصرية للتوجيه بشأن اعادة دراسة موقف مشاركة اللاعبة شهد سعيد والإجراءات التي قام بها الاتحاد في هذا الشأن وموافاة الوزارة بتقرير تفصيلي وفقاً للوائح المحلية والدولية المرتبطة في هذا الشأن ومراعاة لكافة المواثيق والمعايير الرياضية الدولية واخذا بعين الاعتبار القواعد الأخلاقية الحاكمة للمنظومة الرياضية.

يأتي ذلك في ضوء ما تم تناوله عبر مختلف وسائل الإعلام بشان واقعة تعمد اللاعبة إصابة احدي اللاعبات أثناء منافسات بطولة الجمهورية بالسويس ، وقيام الاتحاد بإيقافها لمدة عام وتوقيع غرامة مالية عليها.

وقامت اللجنة الأوليمبية المصرية، بمخاطبة الاتحاد الدولى للدراجات بشأن واقعة تعمد شهد سعيد إصابة زميلتها جنة عليوة في بطولة الجمهورية، إبريل الماضى، وذلك لعرض الأمر على لجنة القيم بالاتحاد الدولى، مع تقديم اللجنة الأوليمبية حافظة مستندات بالفيديو والتقارير الطبية والفنية لإبداء لجنة القيم رأيها فيما إذا كان ما حدث من شهد سعيد يتنافى مع مدونة السلوكيات والأخلاقيات بالاتحاد الدولى، وإذا ما كان الأمر يستوجب وقف اللاعبة وحرمانها من المشاركة في الأوليمبياد لمخالفة الميثاق الأولمبى ومدونة السلوك والأخلاقيات وسيتم حسم مشاركة اللاعبة شهد بناء على قرار لجنة القيم.

وكان هناك جدلا حادا فى الساعات الماضية على مواقع التواصل الاجتماعى، إذ رفض قطاع كبير من مستخدمى السوشيال ميديا مشاركة شهد في الأوليمبياد، استنادا لما وصفوه بتصرفها غير الأخلاقى بتعمد إيذاء زميلتها جنة، قبل أمتار قليلة من نهاية السباق، إذ سقطت الأخيرة على الأرض لتصاب إصابة بالغة استدعت نقلها إلى المستشفى.

أكدت اللاعبة جنة عليوة أن الواقعة جاءت بتحريض من مدرب اللاعبة شهد وأنها تعرضت لضرر نفسى بالغ، بخلاف إصابتها كما أن اتحاد اللعبة تجاهلها على مدار 3 أشهر، وأن ناديها 6 أكتوبر هو من تحمل تكاليف العملية الجراحية التي أجرتها، مؤكدة أن الأمر تخطى حدود الرياضة إلى جريمة متعمدة، وهو ما جعلها تحرر محضرا في قسم الشرطة ضد شهد.



وفى هذا السياق دافعت شهد عن نفسها بأن كل ما يتردد عن تعمدها إيذاء زميلتها غير صحيح، وأنها اعتذرت لها، مشيرة إلى أنها تأهلت للأولمبياد في شهر مارس، والواقعة حدثت في إبريل، وتمت معاقبتها بالغرامة والإيقاف المحلى سنة.