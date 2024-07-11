الزمالك ينتظر للفائز من البن الإثيوبي والبوليس الكيني في الكونفيدرالية

ياسر رشاد - القاهرة - أسفرت قرعة بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، عن مواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للفائز من البن الإثيوبي والبوليس الكيني في دور الـ32 للبطولة.

جدير بالذكر أن الزمالك توج بلقب بطولة الكونفدرالية الأفريقية في النسخة الأخيرة، على حساب نهضة بركان المغربي بعد الخسارة بهدفين مقابل هدف في لقاء الذهاب، والفوز بهدف في لقاء العودة

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة الطلائع مساء اليوم الخميس باستاد الكلية الحربية في اللقاء المؤجل من الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.