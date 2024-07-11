رسميًا.. بيراميدز يواجه JKU بطل زنزبار في دوري أبطال أفريقيا

ياسر رشاد - القاهرة - أسفرت قرعة الدور التمهدي الأول من بطولة دوري أبطال أفريقيا والتي أجريت ظهر اليوم الخميس عن مواجهة بيراميدز لفريق JKU بطل زنزبار.

ومن المنتظ أن يلاقي بيراميدز الفريق الفائز من مباراة عزام التنزاني وإيه بي آر الرواندي وذلك حال تأهله للدور التمهيدي الثاني.

تحديد منافس الأهلي في دور الـ32 من دوري الأبطال

ومن المقرر أن يواجه الأهلي الفريق الفائز من مباراة المريج جوبا الجنوب سوداني وجورماهيا الكيني في دور الــ 32 من دوري أبطال أفريقيا، وذلك بعد إعفائه من المشاركة في الأدوار الاتمهيدية.

الزمالك ينتظر للفائز من البن الإثيوبي والبوليس الكيني

أسفرت قرعة بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، عن مواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للفائز من البن الإثيوبي والبوليس الكيني في دور الـ32 للبطولة.

جدير بالذكر أن الزمالك توج بلقب بطولة الكونفدرالية الأفريقية في النسخة الأخيرة، على حساب نهضة بركان المغربي بعد الخسارة بهدفين مقابل هدف في لقاء الذهاب، والفوز بهدف في لقاء العودة

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة الطلائع مساء اليوم الخميس باستاد الكلية الحربية في اللقاء المؤجل من الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.