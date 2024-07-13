منتخب انجلترا.. أرقام قياسية منتظرة في نهائي يورو 2024

ياسر رشاد - القاهرة - يخوض منتخب انجلترا مواجهة مصيرية أمام اسبانيا في نهائي بطولة يورو 2024، الذي تستضيفه ألمانيا على الملعب الأولمبي في برلين مساء الأحد المقبل.

وتأهل منتخب انجلترا إلى نهائي يورو 2024 على حساب هولندا بهدفين مقابل هدف، وهي نفس النتيجة التي أطاح بها منتخب اسبانيا بنظيره الفرنسي من الدور ذاته.

أرقام قياسية منتظرة في نهائي يورو 2024

فازت إنجلترا بنتيجة 3-2 في آخر مرة واجهت فيها إسبانيا في دوري الأمم الأوروبية في أكتوبر 2018؛ ولم يفز منتخب إنجلترا بمواجهات متتالية ضد إسبانيا منذ سبع مباريات بين عامي 1960 و1980.

من الممكن أن يصبح كوبي ماينو (19 عامًا و92 يومًا) أصغر لاعب يسجل هدفًا في نهائي المسابقة الأوروبية بهدف في مرمى إسبانيا، متقدمًا على بيترو أناستاسي (20 عامًا و64 يومًا) الذي فعل ذلك لإيطاليا ضد يوغوسلافيا في نهائي 1968، وذلك إذا فشل لامين يامال في التسجيل.

