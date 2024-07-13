الخواجة: استعانة الزمالك بالناشئين اهم المكاسب.. والأبيض فضل مصلحة المنتخب الأوليمبي

ياسر رشاد - القاهرة - قال محمود الخواجة، نجم الزمالك السابق، أن الفريق يعاني من غيابات هامة ومؤثرة خلال الفترة الحالية، مشددا على أن تحقيق الانتصارات الأهم في المرحلة الحالية.

وتابع الخواجة في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي مينا ماهر، المذاع على قناة نادي الزمالك: "الزمالك يعاني من غيابات وإصابات كثيرة، واستعانة الزمالك بالناشئين أبرز مكاسب المرحلة الحالية وهذا الأمر ما يعجبني في البرتغالي جوزيه جوميز وأتمنى مواصلة منحهم الفرصة حتى نهاية الدوري".

وواصل: "الزمالك طوال تاريخه لا يتأخر عن دعم المنتخبات الوطنية رغم الاحتياج إلى اللاعبين بسبب الإصابات التي يعاني منها ولكن وافق على الفور في انضمام زيزو وشحاتة وزياد كمال وحسام عبدالمجيد".

بينما قال حمدي في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع الإعلامي مينا ماهر، المذاع على قناة نادي الزمالك: "فوز الفريق على طلائع الجيش مهم للغاية في ظل الغيابات التي يعاني منها سواء إصابات أو لاعبين مع منتخب الأولمبي، والاعتماد على اللاعبين الشباب من أهم ما يميز جوزيه جوميو فهذا الأمر سيفيد الفريق على المدى الطويل".

وواصل: "يجب خلال الفترة المقبلة أن يقوم الجهاز الفني بتقييم اللاعبين المحترفين، وغياب أحمد فتوح عن الفريق مؤثر للغاية لأنه لاعب مهم ويحتاجه الفريق في الفترة المقبلة".