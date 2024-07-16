شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب المربع الذهبى للدوري المصري قبل مباراة الأهلى ومودرن سبورت الليلة والان مع تفاصيل الخبر

يلتقى فريق الأهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر نظيره مودرن فى التاسعة مساء اليوم، الثلاثاء، باستاد القاهرة الدولى، فى اللقاء المؤجل من الاسبوع السابع عشر لمسابقة الدوري المصري.

ويحتل الاهلى المركز الثانى برصيد 60 نقطة بعدما لعب 24 مباراة حقق الفوز في 19 لقاء وتعادل في 3 مباريات وخسر مباراتين، وسجل لاعبوه 57 هدفاً وتلقت شباكه 22.



فيما يحتل مودرن سبورت المركز الرابع فى جدول الدوري برصيد 47 نقطة بعدما لعب 29 مباراة حقق 12 فوز وتعادل في 11 مباراة وخسر 6 مواجهات وسجل 31 هدفا وتلقت شباكه 21.

ترتيب المربع الذهبى الدوري المصري:



بيراميدز 68 نقطة من 28 مباراة

الاهلى 60 نقطة من 24 مباراة

المصري 51 نقطة من 29 مباراة

مودرن سبورت 47 نقطة من 29 مباراة

صراع بيراميدز مع الاهلى



يطير بيراميدز بصدارة الدوري بعيدًا عن المنافسين وسط طموحات بتحقيق لقب الايجيبشن ليج الاول فى تاريخه.



بيراميدز 68 نقطة من 28 مباراة فى المركز الأول.

الأهلى 60 نقطة من 24 مباراة فى المركز الثانى.