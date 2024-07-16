موعد مباراة الزمالك القادمة أمام بروكسى فى كأس مصر والقناة الناقلة

أغلق الجهاز الفنى لنادى الزمالك بقيادة البرتغالى جوزيه جوميز صفحة مباريات الدوري المصري بنهاية مباراته مع بلدية المحلة التى أقيمت مساء الاثنين باستاد القاهرة الدولى فى اللقاء المؤجل من الأسبوع السابع عشر للمسابقة وذلك من أجل الاستعداد لخوض مباريات كأس مصر.

موعد مباراة الزمالك القادمة أمام بروكسى بكأس مصر

مباراة الزمالك أمام بروكسى تقام فى الثامنة مساء الخميس المقبل باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات دور الـ32 لبطولة كأس مصر.

الطلائع ينتظر الفائز من مباراة الزمالك وبروكسى

الفائز من مباراة الزمالك وبروكسي سيلاقي طلائع الجيش فى دور الـ16 لبطولة كأس مصر، بعد تخطي الأخير عقبة بور فؤاد بهدف دون رد فى دور الـ"32".



وكان الاتحاد المصري لكرة القدم، قد قام بتأجيل مباراة الزمالك وبروكسي، بسبب فترة التوقف الدولي الماضية، والتي خاض خلالها المنتخب الوطني مباراتين أمام كلا من بوركينا فاسو وغينيا بيساو، في تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

الاهلى بطل النسخة الاخيرة من كأس مصر



وكان الأهلي حصد لقب كأس مصر، للموسم الماضي، على حساب الزمالك بالفوز عليه بنتيجة 2-0 في المباراة التي أقيمت في السعودية.

الاهلى الاكثر تتويجاً بكأس مصر



يذكر أن الأهلي هو صاحب الرقم القياسي في التتويج ببطولة كأس مصر بـ 39 مرة ويأتي في المركز الثاني الزمالك بـ 28 لقبًا.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك وبروكسى بكأس مصر

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك وبروكسى ببطولة كأس مصر ويسبقها استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.