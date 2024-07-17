وزير الشباب والرياضة يفتتح بطولة العالم للبوتشيا "تحدي القاهرة 2024”

ياسر رشاد - القاهرة - افتتح الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور حسام الدين مصطفي، رئيس اللجنة البارالمبية المصرية، بطولة العالم للبوتشيا "تحدي القاهرة 2024”، والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 17 الى 22 يوليو الجاري، بمشاركة 13 دولة من مختلف دول العالم.

بحضور الدكتور أحمد آدم رئيس الاتحاد المصري لرياضات اللاعبين ذو الشلل الدماغي ونائب رئيس اللجنة البارالمبية، السيدة اليسيا ماتيه، عضو الاتحاد الدولي للبوتشيا، الدكتور مصطفي صادق، رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة جلوس، الدكتور أحمد عوين، رئيس اتحاد المكفوفين، بالإضافة إلى عدد من السادة اعضاء مجلس ادارة اللجنة البارالمبية المصرية واعضاء مجلس ادارة الاتحادات الرياضية والاندية.

بدأ الحفل بدخول طابور العرض للدول المشاركة في البطولة والسادة حكام البطولة

تقدم الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، بالترحيب بجميع الدول والوفود المشاركة في البطولة بمصر، مؤكدًا أن مصر ستظل دائماً وابدا موضع ترحيب لجميع الدول والوفود المشاركة في كل البطولات.

وأبدى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مدى حرصه على استضافة مصر لتلك البطولات العالمية، والتي تهدف إلى تعزيز التعاون فيما بين الدول وتطوير رياضة أصحاب الهمم على مستوى العالم.

وأشار وزير الشباب والرياضة إلى أن تلك البطولة تُجسد أبعاداً عديدة في مسيرة الرياضة المصرية تتجاوز التمثيل المشرف والظهور اللائق، فضلاً عن أولئك الرياضيون الذين يمثلون بعزيمتهم وإرادتهم نماذج مضيئة في التنافس الشريف وإرساء قواعد اللعب.

ومن جهته أكد الدكتور حسام الدين مصطفى رئيس اللجنة البارالمبية أن اللجنة البارالمبية المصرية تدعم كل الاتحادات واللاعبين البارالمبيين لتحقيق الأهداف المنشودة، ورفع علم مصر فى جميع المحافل الدولية، مؤكداً أن استضافة مصر لبطولة العالم للبوتشيا تحدي-القاهرة 2024 خير دليل على البنية التحتية الرياضية التي تتمتع بها مصر.

ومن جانبها أعربت السيدة اليسيا ماتيه، عضو الاتحاد الدولي للبوتشيا، عن سعادتها بتواجدها في مصر، مؤكدة على ثقة الاتحاد الدولي للبوتشيا في مصر للخروج بالبطولة بالشكل اللائق، موضحة ان الاتحاد الدولي وقع اختياره على مصر لاستضافة البطولة نظرا لما تتمع بها من خبرات تنظيمية كبيرة وايضا بنية تحتية كبيرة تؤهلها لاستضافة كبري البطولات، واختتمت عضو الاتحاد الدولي حديثها متمنية التوفيق لجميع اللاعبين خلال منافسات البطولة.

ومن جانبه توجه الدكتور أحمد آدم رئيس الاتحاد المصري لرياضات اللاعبين ذو الشلل الدماغي ونائب رئيس اللجنة البارالمبية بالشكر لوزير الشباب والرياضة وحرص الدولة المصرية على تنظيم البطولة والتي تقام لأول مرة في مصر، موضحاً أن اللجنة بالتعاون مع الوزارة تعمل على تذليل كل العقبات التى من الممكن أن تواجه الرياضة البارالمبية.

الجدير بالذكر ان بطولة العالم للبوتشيا تحدي القاهرة 2024، هي إحدى البطولات المؤهلة لبطولة العالم للبوتشيا 2026 ومن المقرر إقامتها في كوريا.

ويشارك في البطولة 13 دولة وهم: "جنوب أفريقيا، السعودية، الكويت، إيطاليا، البرتغال، الهند، أوكرانيا، أوزبكستان، الصين تايبي، الإمارات، المغرب، اليونان، بالاضافة الى مصر البلد المنظمة".