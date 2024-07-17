اعتقال رئيس نادي الرجاء المغربي في ألمانيا

ياسر رشاد - القاهرة - تعرض محمد بودريقة، رئيس نادي الرجاء البيضاوي المغربي لكرة القدم، لعملية اعتقال مفاجئة من قبل الشرطة الدولية “الإنتربول” في مطار هامبورج الدولي بألمانيا، اليوم الخميس.

ويقيم بودريقة خارج المغرب منذ بداية العام الجاري، لأسباب صحية كما أعلن، بينما تشير تقارير أخرى إلى أنه هارب من العدالة بعد صدور مذكرة اعتقال بحقه.

سافر بودريقة إلى ألمانيا للقاء مدرب الفريق جوزيف زينباور، من أجل تجديد عقده، قبل أن يتم القبض عليه من قبل الانتربول.

وكشف موقع «لو سبورت 360» المغربي أنه تم القبض على رئيس نادي الرجاء المغربي في دولة ألمانيا بمدينة هامبورج بسبب حكم صادر ضده من محكمة مغربية.

وأوضح التقرير أن أسباب اعتقال رئيس نادي الرجاء المغربي تعود إلى اتهامات في قضية شيكات بدون رصيد، حيث صدرت بحقه مذكرة بحث دولية منذ أسابيع.

وكان بودريقة قد غادر المغرب في بداية العام الماضي، مرافقا فريقه في دورة دولية بالإمارات، قبل أن يعلن إصابته بأزمة قلبية خضع على إثرها لعملية جراحية في بريطانيا.