أخبار الرياضة المصرية اليوم الخميس 18 – 7 – 2024

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الخميس 18 – 7 – 2024 العديد من الأخبار الهامة أبرزها، الزمالك يفوز بخماسية على بروكسى ويصعد لدور الـ16 بالكأس.

الزمالك ضد بروكسى.. الأبيض يفوز بخماسية ويصعد لدور الـ16 بالكأس

خطف الزمالك تذكرة العبور إلى دور الـ16 ببطولة كأس مصر، بعد الفوز على بروكسي بخمسة أهداف مقابل هدفين، فى المباراة التي جمعتهما مساء ،اليوم، الخميس على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات دور الـ32.

الأهلي يتحمل قيمة تذاكر جماهيره أمام بيراميدز ويحدد سعر الدرجة الثالثة بـ50جنيها

وجه مجلس إدارة النادي الأهلي صباح اليوم ، الخميس، بعد العرض وموافقة مجلس الإدارة بإرسال خطاب إلى رابطة الأندية المحترفة، يطلب فيه مخاطبة نادي بيراميدز للتواصل مع شركة «تذكرتي» لتمكين النادي الأهلي من سداد القيمة المالية الكاملة للتذاكر فئة الدرجة الثالثة «يمين» المخصصة لجماهير الأهلي في مباراة بيراميدز ببطولة الدوري، والمحدد لها الإثنين المقبل بملعب الدفاع الجوي.

الأهلي يوضح موقفه من تذاكر مباراة القمة

قال الدكتور سعد شلبي، المدير التنفيذي للأهلي، إن النادي لا يزال ينتظر رد رابطة الأندية المحترفة، بخصوص الخطاب الذي تم إرساله إليها بتاريخ 3-7-2024، والذي تضمن كافة الخسائر التي تكبدها النادي جراء عدم إقامة مباراة القمة الأخيرة ومن بين هذه الخسائر المتنوعة ما لحق بجماهير طرفي اللقاء التي قامت بشراء تذاكر المباراة .

دورى 2024 –2025 –حائر بين نظام المحترفين.. والنظام المعتاد بسبب كثرة البطولات

حالة من الحيرة تواجه الدوري الممتاز الموسم المقبل 2024 – 2025 ، بسبب النظام الذي سيتم لعب به الموسم القادم وهناك محاولات و اجتماعات للرابطة مع الأندية بشكل ودي للوصول لأفضل الحلول من أجل إنتظام المسابقة وإنطلاقها في أغسطس وإنتهائها في مايو أو يونيو على أقصى تقدير .

أخر تطورات أزمة عبدالله السعيد مع الأهلي بعد حكم "كاس"

عبد الله السعيد لاعب الزمالك خطف الأنظار خلال الفترة الماضية بعدما حصل على حكم من المحكمة الرياضية الدولية "كاس" بتغريم الأهلي نحو 3 ملايين و500 ألف جنيه حسب تأكيدات هاني زهران محامي اللاعب.

المنتخب الأولمبي يكشف موقف كوكا من مباراة الدومنيكان بالأولمبياد

كشف محمود حرب المدير الإداري للمنتخب الأولمبي موقف أحمد نبيل كوكا من المشاركة في مباراة الدومنيكان يوم 24 يوليو الجاري في افتتاح مشوار الفراعنة بأولمبياد باريس 2024.

الزمالك: لا صحة لعرض سيف الجزيرى للبيع وهذه حقيقة جلسة جوميز

أكد أحمد سالم المتحدث الرسمي لنادى الزمالك أنه لا صحة لعرض التونسي سيف الدين الجزيرى مهاجم القلعة البيضاء للبيع موضحاً أنه مهاجم الفريق الأساسي.

الزمالك يقرر إحالة أيسل نديم لاعبة الكرة الطائرة للتحقيق.. اعرف السبب

قرر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب إحالة أيسل نديم لاعبة الفريق الأول للكرة الطائرة سيدات للتحقيق أمام الشؤون القانونية بالنادي.