"القادسية ليس كاظمة".. أول رد من الوكيل صاحب واقعة انتحال اسم تليفونات بني سويف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-هند عواد:

علق وكيل اللاعبين سيد رياض، على اتهامه في واقعة "النصب" على فريق كاظمة الكويتي، وانتحال صفة مسؤول في نادي تليفونات بني سويف.

وقال رياض في مقطع فيديو نشره عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "ما تداول في الساعات الأخيرة من كلام هو عاري تمام من الصحة، لم أخوض مباريات ودية باسم شركة التسويق الخاصة بي، ولا استخدم اسم أي ناد آخر، فريقي خاص 3 وديات سابقة ضد كل من، أمام المقاولون العرب، مصر للتأمين والنصر الليبي، ولم أذكر اسم تليفونات بني سويف على الإطلاق أو أي نادٍ آخر".

وأضاف: "منذ أسبوع بدأت التحضير للمباراة، وكان من المفترض خوض لقاء ضد القادسية وليس الكاظمة، على الملعب الفرعي لاستاد برج العرب، وعندما وصلنا فوجئنا بفريق الكاظمة، وكان هدفي من هذا اللقاء التسويق للاعبي الشركة، لهذا لم نرفض لخوض المباراة، بغض النظر عن المنافس، ومنذ 4 أشهر أعلن عن خوض فريق "الرياض" الخاص بالشركة مباراة ضد القادسية الكويتي، وأنا معتاد على مثل هذه المباريات، ولم استخدم اسم أي فريق آخر، حتى أن ملابسنا تحمل شعار الشركة".

ماذا حدث؟

بدأت الأزمة بإعلان نادي كاظمة الكويت الفوز بسباعية مقابل هدف على تليفونات بني سويق، ولكن رد نادي تليفونات بني سويف، في بيان رسمي، أنه لم يخض أي مباراة ولم يبدأ فترة التحضير، وأن هناك أحد الوكلاء انتحل ممثل النادي.