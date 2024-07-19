لاعب الأهلي يصل تونس لإتمام التعاقد مع الصفاقسي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

يستعد لاعب النادي الأهلي، محمد الضاوي كريستو، للرحيل عن الفريق والانضمام للصفاقسي التونسي.

ووفقا لإذاعة "موزاييك" التونسية، فإن كريستو وصل اليوم الجمعة لتونس من أجل إتمام التعاقد مع الصفاقسي.

ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن الصفقة خلال ساعات، مع عقد إعارة من الأهلي لمدة موسم واحد.

وذكرت الإذاعة التونسية، أن فريق الصفاقسي لم يتحمل سوى أجر اللاعب، والذي سيكون أقل بكثير مما كان يتقاضاه مع الأهلي.

