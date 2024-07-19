على الرغم من معركته مع سرطان الجلد.. بوب مارلي يسجل هدفا قبل وفاته بعامين (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد القرش:

"كرة القدم لعبة الشعب"، هكذا يصفها جماهير كرة القدم، حيث ينتمي إليها معظم سكان العالم، حتى ولو يوجد شخص لا يجيدها فقد لعبها بالطبع.

ولكن لا يتخيل أحد أن المغني المعروف، بوب مارلي، سبق أن لعب كرة القدم وأجادها بعض الشيء، حيث كان بداخله شغف كبير تجاهها.

ووفقا لموقع "Open Culture"، فإن بوب مارلي قبل وفاته بعامين قال: "كرة القدم هي مهارة كاملة في حد ذاتها، عالم كامل، كون كامل في حد ذاته، أنا أحبها لأنه يجب أن تكون ماهرًا للعبها، الحرية كرة القدم هي الحرية".

وقال بوب مارلي هذه الكلمات في عام 1979، قبل عامين من وفاته بسبب الورم الميلانيني، كاشفًا عن شغفه بلعبة العالم.

وقد لا يعرف المشجعون العاديون هذا، لكن مارلي كان يتابع كرة القدم البرازيلية دائما، وأبجل بيليه، وجعل الرياضة جزءًا من روتينه اليومي، وعندما سافر إلى ريو دي جانيرو في عام 1980، شارك في مباراة أسطورية على ملعب الموسيقي تشيكو بواركي الخاص.

وفي مقطع الفيديو المعروض أدناه، يتكون الفريق "أ" من مارلي، وجونيور مارفن (عضو في فرقة ويلرز)، وباولو سيزار كاجو (لاعب في فريق البرازيل 1970)، وتوكوينيو (موسيقي برازيلي)، وتشيكو بواركي وجاكوب ميلر (المغني الرئيسي لفرقة Inner Circle).

ويتكون الفريق "ب" من ألسيو فالينسا (موسيقي برازيلي)، وتشيكاو (عضو في فرقة خورخي بن) وأربعة أعضاء من فريق عمل شركة آيلاند ريكوردز.

ويُظهر مقطع الفيديو، بوب مارلي وهو يسجل هدفا، على الرغم من معركته مع سرطان الجلد حينها.

الجدير بالذكر أن بوب مارلي توفى في عام 1981 متأثر بمرض سرطان الجلد.

اقرأ أيضًا:

لاعب أسترالي يبتر إصبعه للمشاركة في أولمبياد باريس 2024.. ما القصة؟

"القادسية ليس كاظمة".. أول رد من الوكيل صاحب واقعة انتحال اسم تليفونات بني سويف