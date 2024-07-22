شبانة: لافيينا الداعم لـ بيراميدز أمام الأهلي أين جماهيرهم في دوري المحترفين؟

ياسر رشاد - القاهرة - أبدى الإعلامي محمد شبانة، أن نادي لافيينا أحد أندية دوري المحترفين، وجد أن هناك "زيطة" كثيرة في الكرة المصرية، فقرر السير على نفس الدرب، مشيرا إلى أن جماهير النادي طالما كثيرة لماذا لم تدعمه في مبارياته بدوري المحترفين.

وقال شبانة عبر برنامجه بوكس تو بوكس الذي يبث على فضائية etc: "لافيينا خسر في مواجهة غزل المحلة بدوري المحترفين فأين كانوا جماهيره العريضة في هذه المباراة، واصدروا بيان يحمل "زيطة كبيرة"، ويقولون ان هناك تاريخ مشترك، مع انهم باعوا النادي منذ 3 او 4 سنوات".

وأضاف: "نهنئ نادي بيراميدز بهذا التعاون مع لافيينا، بس بكرة خمس تذاكر بس لنادي الأهلي في المقصورة، والاهلي عامل اجتماعات مكثفة عشان يحسموا موضوع خالد مرتجي، طبعا كلام صغير واتمنى ان نتوقف عن كلام الصغار وان يكون هناك التركيز في الملعب فقط".