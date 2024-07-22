بيراميدز يكشف تفاصيل أزمة المقصورة في مباراة الأهلي

ياسر رشاد - القاهرة - كشف مصدر بنادي بيراميدز عن الترتيبات الأمنية الخاصة بكبار الزوار باستاد الدفاع الجوي، خلال مباراة بيراميدز والأهلي، وما جرى خلال الاجتماع الأمني الذي جرى بحضور مسئولي الأمن والشركة الأفريقية واستاد الدفاع الجوي، ومندوبي ناديي بيراميدز والأهلي.

المصدر أوضح أن كل ما أشيع عن تخصيص 5 مقاعد فقط لمسئولي الأهلي في المقصورة الزجاجية غير صحيح بالمرة ويدعو للسخرية، موضحا أن الأهلي أرسل كشفا بـ25 شخصية من بينهم أعضاء مجلس الإدارة للتواجد في اللقاء كما هو المعتاد.

أشار إلى أن المقصورة الزجاجية باستاد الدفاع الجوي بها 34 مقعدا فقط، تم تخصيص 10 مقاعد منها لجهاز منتخب مصر الأول واتحاد الكرة ورابطة الأندية، وتم تخصيص 10 مقاعد لأعضاء مجلس إدارة الفريق الضيف، فيما تبقى 14 مقعدا فقط لنادي بيراميدز صاحب الأرض، وتم ذلك بالتنسيق مع مسئولي النادي الضيف .. فمن أين خرجت تلك الأنباء الكاذبة.

أضاف بأن باقي الأسماء الأخرى بكشف الأهلي ستجلس في المقصورة الأمامية خلف الجهاز الفني واللاعبين خارج القائمة من لاعبي الأهلي وهو نفس الأمر بالنسبة لنادي بيراميدز، ولا يوجد هناك أي تربص وكل ما يشاع هو محض افتراء على نادي بيراميدز الذي يكن كل احترام وتقدير للنادي الأهلي وجماهيره ومجلس إدارته مثلما هو الحال مع باقي المنافسين وكل الأندية والمؤسسات في مصر.

أكد المصدر أن نادي بيراميدز لم يمانع في حضور أمين صندوق الأهلي خالد مرتجي، رغم خروجه عن النص في اللقاء الأول بعد الهدف الثالث، مشددا على أن بيراميدز يحترم ضيوفه، ويحترم النادي الأهلي العريق وكافة مسئوليه.

