الزناري يقود دفاع الزمالك أمام بيراميدز

ياسر رشاد - القاهرة - يعود مصطفى الزناري لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، إلى قيادة دفاع الفريق الأبيض في مباراته المقبلة أمام بيراميدز خلال فترة الانتقالات الصيفية.

ومن المنتظر أن يعتمد الجهاز الفني بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز على الزناري بجوار أحمد مجدي لتعويض غياب التونسي حمزة المثلوثي الذي سيغيب للإيقاف لتراكم البطاقات الصفراء.

ويعاني الزمالك من أزمة على المستوى الدفاعي حيث لا يزال يغيب محمود الونش عن الفريق وغياب حسام عبدالمجيد لتواجده مع المنتخب الأولمبي ورحيل الثنائي محمود علاء وياسر حمد.

وكان جوزيه جوميز قد منح لاعبي الزمالك راحة سلبية من التدريبات اليوم الاثنين، بعد الفوز على الداخلية التي أقيمت أمس الأحد في مسابقة الدوري الممتاز.

ويستأنف الفريق تدريباته غداً الثلاثاء على ملعب النادي استعدادا لمواجهة بيراميدز المُقبلة في مسابقة الدوري الممتاز المقرر لها يوم الجمعة في اللقاء المؤجل من الجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.