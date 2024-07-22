خالد الغندور يُحدد احتياجات الزمالك خلال الموسم الجديد

ياسر رشاد - القاهرة - حدد لاعب الزمالك السابق خالد الغندور، احتياجات الفريق الأول لكرة القدم بالفارس الأبيض خلال الموسم الجديد 2024/2025.

ويعاني الزمالك من نقص شديد في الفريق الأول لكرة القدم، بعد أزمة إيقاف القيد بجانب رحيل عدد من اللاعبين، مما جعل المدرب جوزيه جوميز يعتمد على قطاع الناشئين.

تصريحات خالد الغندور

تحدث خالد الغندور في تصريحات تلفزيونية، حيث قال: “ ”بكل تأكيد، الدفع باللاعبين الناشئين في توقيت واحد فكرة صعبة جدًا، دائمًا اللاعب الكبير هو من يحمل الضغوط عن الناشيء ويحفزه، لكن أن يدفع المدرب بـ 6 أو 7 لاعبين فجأة هذا أمر صعب".

وأكمل: "الزمالك لا يعتمد على الناشئين لأن فيهم لاعبًا مميزًا، ولكن لأن عندك نقص عددي شديد، لاعبون انضموا للمنتخب الأولمبي، وإصابات مثل شيكابالا والزناري وفتوح، وآخرين".

وتابع الغندور تصريحاته: "لا أظن أن تجربة جوميز في الدفع بالناشئين قد تسفر عن الاعتماد على أحدهم مستقبلًا، ممكن فقط المدافع أحمد مجدي يكون مع الفريق الأول".

وعن احتياجات الزمالك خلال الموسم الجديد، قال: "الفارس الأبيض في احتياج للاعبين كبار في 8 مراكز، ويحتاج للاعبين أجانب، وحارس مرمى إذا لم يُجدد النادي تعاقد محمد عواد، خاصة أن الفريق سيبدأ الموسم الجديد بمباراة السوبر الإفريقي أمام الأهلي".