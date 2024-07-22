بنزيما: فينيسيوس يستحق الكرة الذهبيىة وقلت مبابي سنتقل للريال

ياسر رشاد - القاهرة - علق كريم بنزيما، لاعب ريال مدريد السابق والاتحاد السعودي الحالي، على المستويات التي يقدمها البرازيلي فينيسيوس جونيور خلال الفترة الأخيرة.

وأكد بنزيما أن فينيسيوس يستحق الكرة الذهبية خلال هذا العام 2024، بعد الأداء الكبير الذي أظهره مع الملكي في الموسم الماضي 2023/2024.

وتحدث بنزيما في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية، حيث قال: "بالتأكيد، فينيسيوس جونيور يستحق الكرة الذهبية لهذا العام، لأن موسمه كان استثنائيًا، وهذا ليس لما فعله على مدار الموسم، ولكن منذ بداية مسيرته في ريال مدريد. إنه لاعب رائع ويمتلك مواصفات رائعة".

بينما علق على انتقال مبابي لريال مدريد، فقال: "لقد تحدث من قبل بأنه عاجلًا أم آجلًا سيلعب الفرنسي لـ ريال مدريد، والآن هو مهاجم الفريق".

وأكمل: "بالطبع أتمنى لمبابي التوفيق، إنه لاعب عظيم، وعلاقته باللاعبين ستكون رائعة".