شكرا لقرائتكم خبر مخاوف جماهيرية من تفكك التعاون ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تخشى جماهير نادي التعاون ألا يبتسم حظها في الموسم الكروي الجديد كما جرت في المواسم الكروية الماضية، وذلك من خلال المؤشرات الأولية التي أعطت تلميحاتها للمدرج الأصفر بأن الأمور ليست على ما يرام بعد ظهور اختلافات في وجهات النظر بين الرئيس الدكتور سعود الرشودي وبين العضو الذهبي عبدالعزيز الحميد الذي كان خلف نجاح الإدارات السابقة وجامع كلمة التعاونيين، وعلى ما يبدو أن شهر العسل أنتهى بين العضو الذهبي والرئيس الحالي الذي شهد وقت تزكية الرشودي في نهاية أغسطس 2021 وحتى اكتمال دورة الإدارة الحالية بنهاية أغسطس 2025.

ويشكل بيع عقود اللاعبين المحترفين والعمل بعيدا عن مشوره الحميد وعدم تطابق الرؤى بين الرأسين أكبر رقعة الاختلاف بين الرشودي والحميد، والتي تخشى جماهير التعاون أن يتراجع الفريق الكروي ومن ثم يتوارى عن الأنظار بعد أن شكل شخصية جديدة للكرة السعودية، حيث استطاع الفريق أن ينهض من كبواته ويسجل حضورا قاريا مع الأندية السعودية الكبيرة وللمرة الأولى على مستوى أندية منطقة القصيم.

مخاوف الجماهير

منبع المخاوف الجماهيرية للموسم الكروي الجديد في الصفقات الصيفية التي أبرمت مع لاعب الهلال متعب المفرج الذي ظهر في فترته الأولى بمستويات مرتفعة للغاية جعلت الهلال لا يمدد فترة إعارته، إلا أن اللاعب أصيب برباط صليبي في مايو 2022 ولم يعد كما كان، وهو الأمر الذي ترى فيه الجماهير أن المفرج لن يعود كما برز في صفوف السكري في موسم 2018 _2019.

كما أن جماهير التعاون ترى أن صفقة انتقال لاعب أبها عبدالعزيز الجمعية لا تصل إلى سقف طموحاتهم بعد أن كانوا يعشمون أنفسهم بصفقات أكبر تاريخيا وسمعة وتأثيرا في دوري روشن، وتزداد المخاوف الجماهيرية في حال مواصلة إدارة النادي إبرام صفقات مماثلة وسط أنباء عن اقتراب سلطان الفرحان بالتوقيع قادما من الاتحاد بعد موسم لعب له بعد انتقاله من الغريم التقليدي الرائد.

وصدمت جماهير التعاون بالأنباء الأخيرة التي تتحدث عن رحيل المدافع الدولي عون السلولي الذي لم تتضح بعد الوجهة لانتقاله، والحائرة ببن قطبي العاصمة الهلال والشباب، وترى صعوبة تعويضه حتى مع عودة متعب المفرج، وتبرر الإدارة حركة بيع العقود إلى البحث عن موارد مالية وتقليص مديونيات النادي نظير تطبيق قواعد اللعب المالي النظيف، إلى جانب حرب الإدارة الحالية على المديونيات قبل بدء مشروع الخصخصة.

البحث عن لقب قاري

لفريق التعاون نصيبه في المشاركات القارية التي جلبها من حضوره المحلي، فقد سجل الفريق 3 مشاركات قارية أعوام 2017 ،2020 ، 2022، وأمامه هذا الموسم مشاركة رابعة وجديدة على مستوى مشاركات الأندية السعودية، وذلك في نسختها الأولى من دوري أبطال آسيا الثاني، حيث يتنافس 32 فريقا من أجل الفوز بلقب مسابقة الأندية الجديدة، وهو ما تأمله الجماهير في أن يحقق فريقها اللقب، إلا أنها لا تبدي تفاؤلها نتيجة لما يجري داخل البيت التعاوني.

ويرى المدرج الأصفر أن البطولة الآسيوية الجديدة فرصة للتعاون في أن يعوض المشاركات القارية الثلاث السابقة بهذه البطولة، بعد أن اكتسب الخبرات في مثل هذه المشاركات ونافس الموسم الماضي في دوري روشن على أن يكون ضمن الفرق الأربعة المتقدمة.

عربون الرضا

تأمل جماهير التعاون أن يكون وقوف الفريق على طرف النهائي في كأس السوبر السعودي الذي يفتتح فيه الموسم المحلي الجديد بمشاركة الهلال والنصر والأهلي عربون رضا جماهيري (مبدئي) مع الإدارة الحالية للتعاون برئاسة الدكتور سعود الرشودي.

أبرز مخاوف جماهير التعاون: