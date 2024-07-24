شكرا لقرائتكم خبر اليحياء والعمير يتنافسان على رئاسة الطائي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تنتظر جماهير نادي الطائي اليوم الخميس موعد انعقاد الجمعية العمومية لنادي الطائي عبر بوابة الجمعيات العمومية الانتخابية في منصة وزارة الرياضة الإلكترونية، والتي سيتم من خلالها إعلان الرئيس القادم لمجلس إدارة نادي الطائي لمدة أربع سنوات قادمة خلفا لمجلس الإدارة الحالي برئاسة تركي الضبعان الذي أكمل دورته النظامية خلال أربع سنوات ماضية. وكانت اللجنة العامة لانتخابات الأندية الرياضية في وزارة الرياضة قد أعلنت في وقت سابق فتح باب الترشح لرئاسة وعضوية مجلس إدارة نادي الطائي والتي تقدم لها ثلاثة قوائم وفق الجدول الزمني المفصل لعملية الترشح قبل أن يتم استبعاد كافة القوائم المرشحة، وإعلان فتح باب الترشيح للمرة الثانية التي تقدم لها أيضا ذات القوائم قبل أن تنحصر بشكل نهائي على كل من قائمة عمير العمير، وقائمة عبدالرحمن اليحياء فيما تم استبعاد قائمة تركي الضبعان وفقا للفقرة (4) من المادة (27) من لائحة الأندية، في المقابل ستشهد الجمعية تواجد (94 ) ناخبا يحق لهم الحضور والتصويت بحسب نوع العضوية وعدد الأصوات والذي يتقدمهم رئيس هيئة أعضاء شرف النادي والعضو الذهبي المهندس سعود الصقيه بـ(969) صوتا.

