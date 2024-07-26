"تفوق أبيض وبن شرقي في المقدمة".. تاريخ مواجهات الزمالك و بيراميدز قبل مباراة الغد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

يترقب عشاق كرة القدم المصرية غداً، مشاهدة واحدة من أقوى مباريات الموسم في الدوري المصري الممتاز، عندما يواجه الزمالك نظيره بيراميدز، في إطار منافسات الدوري المصري.

ومن المقرر إقامة المباراة غداً، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "القاهرة الدولي"، ضمن اللقاء المؤجل بين الفريقين من الجولة ال 18 بالدوري المصري الممتاز.

وستكون هذه هى المواجهة رقم 19 التي تجمع بين الفريقين معاً، حيث سبق أن تواجها معاً في 198 مباراة من قبل في مختلف البطولات.

وتمكن الزمالك من تحقيق الفوز على حساب فريق بيراميدز، في 11 مباراة من قبل، وتلقى الهزيمة في مباراتين، فيما حضر التعادل بينهما في 5 مباريات.

ويذكر أن الأهلي تقابل مع بيراميدز بمسماه القديم "الأسيوطي"، في أربع مباريات من قبل، تمكن الفارس الأبيض من تحقيق الفوز في الأربع مباريات.

وبالمسمى الجديد تواجه الزمالك وبيراميدز، في 14 مباراة بمختلف البطولات، حقق الفارس الأبيض خلالهم الفوز في 7 لقاءات، وتلقى الهزيمة في مباراتين، وتعادل في 5 مباريات.

ويعد نجم نادي الزمالك السابق أشرف بن شرقي، هو الهداف التاريخي لمواجهات الفريقين معاً، برصيد 4 أهداف ويليه مصطفى محمد لاعب الزمالك السابق برصيد 4 أهداف.