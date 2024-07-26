"تواجد مروان عطية".. قائمة الأهلي الرسمية لمواجهة المصري البورسعيدي بالدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن قائمة الفريق النهائية لمواجهة المصري غداً، في بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويلاقي النادي الأهلي نظيره المصري غداً، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "برج العرب" بالإسكندرية، في إطار اللقاء المؤجل بين الفريقين من الجولة الـ18 ببطولة الدوري المصري الممتاز.

وشهدت قائمة الأهلي تواجد مروان عطية لاعب وسط الفريق، الذي احتفل بحفل زفافه أمس الأربعاء.

وجاءت قائمة المارد الأحمر للقاء كالتالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير، محمد الشناوي، محمود الزنفلي.

خط الدفاع: ياسر إبراهيم، كريم فؤاد، محمد عبد المنعم، محمد هاني، رامي ربيعة، عمر كمال.

خط الوسط: حسين الشحات، إمام عاشور، محمد مجدى أفشة، أليو ديانج، رضا سليم، مروان عطية، أكرم توفيق، بيرسي تاو، محمد عبدالله.

خط الهجوم: وسام أبو علي، كهربا.

ويدخل النادي الأهلي اللقاء وهو يحتل المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 66 نقطة جمعهم من 26 مباراة، فيما يأتي فريق المصري في المركز الثالث برصيد 52 نقطة جمعهم من 30 مباراة.