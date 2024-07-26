شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. استعدادات فى شوارع باريس قبل انطلاق حفل الأولمبياد والان مع تفاصيل الخبر

سادت حالة من الهدوء في شوارع باريس قبل انطلاق حفل افتتاح أولمبياد باريس، رغم الاضطرابات التي شهدتها فرنسا بسبب أزمة القطارات فى العاصمة الفرنسية.

ويقام اليوم، الجمعة، حفل افتتاح بطولة أولمبياد باريس 2024 في العاصمة الفرنسية وتستمر حتى يوم 11 أغسطس.

وينطلق حفل افتتاح الدورة الأولمبية فى الـ7:30 مساءً بتوقيت القاهرة، ويستمر نحو 3 ساعات ونصف.

ويشمل الحفل مشاركة 85 قاربا يحملون سبعة آلاف رياضي فى عرض عائم بطول ستة كيلومترات في نهر السين في قلب باريس.

وينطلق الموكب من جسر أوسترليتز مرورا بكاتدرائية نوتردام إلى أن يصل بالقرب من برج إيفل بعد المرور تحت جسور وبوابات بينها بون دي زار وبون نوف وبالقرب من العديد من معالم العاصمة الفرنسية.