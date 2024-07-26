شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على ترتيب دخول الوفد المصري فى حفل افتتاح أولمبياد باريس 2024 والان مع تفاصيل الخبر

جاء ترتيب دخول الوفد المصري في حفل افتتاح أولمبياد باريس رقم 57 فى ترتيب دخول الوفود المشاركة فى دورة الألعاب الأولمبية.

وينطلق بعد قليل حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 ، بمشاركة البعثة المصرية، ويحمل العلم المصري في حفل الافتتاح كل من أحمد الجندي و سارة سمير .

وينطلق حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الصيفية باريس 2024 مساء اليوم، الجمعة، في العاصمة الفرنسية، بحفل فريد من نوعه، قد يكون الأغرب عبر تاريخ الألعاب الطويل، والذي سيقام لأول مرة فى التاريخ خارج أسوار الملعب، فى البطولة التي تُقام ما بين فترة 26 يوليو الجاري حتى 11 أغسطس المقبل.

موعد افتتاح دورة الألعاب الأولمبية



ويبدأ حفل افتتاح أولمبياد باريس 2024 في الثامنة والنصف مساء اليوم، الجمعة، ويستمر لنحو 4 ساعات، ويتألف من 12 جزءاً، سيكون بعضها حول البلد المضيف فرنسا.

ويقام حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية في باريس على نهر السين فى اليوم 26 يوليو في العرض الذي يستمر لمدة 3 ساعات و45 دقيقة، وسيقام لأول مرة خارج الملعب الرئيسي، ويستعرض وفوداً من الرياضيين لمسافة تزيد عن 6 كيلومترات على متن 85 قارباً.

بدأ الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون استقبال الوفود الرسمية المدعوة إلى أولمبياد باريس وتنصب أنظار العالم نحو العاصمة الفرنسية باريس، بداية من اليوم الجمعة وحتى 11 أغسطس المقبل، لمتابعة فعاليات أكبر تظاهرة رياضية على الإطلاق الألعاب الأولمبية 2024، بمنافساتها الرياضية وعروضها الثقافية واستعراضاتها المتنوعة.

وضربت "مدينة الأنوار" مع ضيوفها موعدا على نهر السين، حيث سيقام حفل افتتاح غير مسبوق وسط أجواء احتفالية استثنائية.