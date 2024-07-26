شكرا لقرائتكم خبر عن سارة سمير وأحمد الجندي فى القرية الأولمبية بباريس استعدادا لحمل علم مصر بحفل الافتتاح والان مع تفاصيل الخبر

وصل نجما البعثة المصرية سارة سمير صاحبة برونزية أولمبياد ريو دى جانيرو في رفع الأثقال وأحمد الجندي صاحب فضية أولمبياد طوكيو فى الخماسي الحديث إلى القرية الأولمبية استعدادًا لحمل علم مصر فى حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 المقرر إقامتها خلال الفترة من 26 يوليو حتى 11 أغسطس المقبل.

وتشارك مصر في عدد 22 رياضة اولمبياد باريس، كما تعد بعثة الفراعنة الأكبر في تاريخ العرب وأفريقيا، وهي رياضات اليد، الطائرة رجال وشاطئية، السلاح، الجمباز، تنس الطاولة، كرة القدم، التجديف، الملاكمة، المصارعة، الجودو، الدراجات، الرماية، الكانوى، التايكوندو، الخماسى، العاب القوى، رفع الاثقال، القوس والسهم، الفروسية، الغطس، السباحة، الشراع.

وينطلق حفل الافتتاح فى الثامنة والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة ويستمر لمدة 4 ساعات.

ولأول مرة في تاريخ الدورات الأولمبية يقام حفل الافتتاح خارج ملعب حيث يقام في مراكب في نهر السين.

وسيقام عرض يضم 85 قاربًا يزيد طولها عن 6 كيلومترات على نهر السين. ومن المتوقع أن يشارك فيه أكثر من 6000 رياضي و3000 راقص و300000 متفرج.

ويركز العالم كله على الرياضيين الذين سيستعرضون على متن القوارب، تنظيم استثنائي للترويج للعاصمة الفرنسية دوليا.

ستشارك البعثة المصرية في طابور عرض حفل افتتاح الدورة بـ81 فردًا حيث تشارك كل بعثة بنسبة من عدد اللاعبين المشاركين.

ويشارك في أولمبياد باريس أكثر من 206 دول، ممثلة فى نحو 10500 رياضي، يتنافسون في 32 لعبة مختلفة.