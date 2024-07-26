الارشيف / اخبار الرياضه

18 مباراة جمعت الزمالك وبيراميدز قبل لقاء الليلة.. إنفو جراف

القاهرة - سامية سيد - كتبت لبنى عبد الله

الجمعة، 26 يوليو 2024 06:15 م
يواجه الزمالك نظيره بيراميدز فى التاسعة مساء اليوم، الجمعة، باستاد القاهرة الدولى في اللقاء المؤجل من الجولة الثامنة عشرة لمسابقة

 

مباراة الليلة بمثابة محطة فاصلة في مشوار بيراميدز نحو الحفاظ على قمة الدوري، لاسيما بعد خسارة 6 نقاط في مباراتى الأهلى، ما أضعف حظوظ الفريق السماوى في التتويج بالدوري للمرة الأولى بتاريخه.

 

والتقى الزمالك مع بيراميدز في 18 لقاءً قبل موقعة الليلة، حقق الفارس الأبيض 11 فوزاً مقابل فوزين لبيراميدز، و5 مباريات انتهت بالتعادل.

 

سجل الزمالك 30 هدفا في شباك بيراميدز، في حين سجل بيراميدز 16 هدفا في شباك الزمالك.

 

انتهت آخر مباراة جمعت الزمالك وبيراميدز بفوز الفارس الأبيض 4-3 بركلات الترجيح في كأس مصر بعد انتهاء الوقت الاصلى للمباراة بالتعادل 3-3.

 

