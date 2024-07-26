- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن 18 مباراة جمعت الزمالك وبيراميدز قبل لقاء الليلة.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت لبنى عبد اللهالجمعة، 26 يوليو 2024 06:15 م
يواجه الزمالك نظيره بيراميدز فى التاسعة مساء اليوم، الجمعة، باستاد القاهرة الدولى في اللقاء المؤجل من الجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدوري المصري.
مباراة الليلة بمثابة محطة فاصلة في مشوار بيراميدز نحو الحفاظ على قمة الدوري، لاسيما بعد خسارة 6 نقاط في مباراتى الأهلى، ما أضعف حظوظ الفريق السماوى في التتويج بالدوري للمرة الأولى بتاريخه.
والتقى الزمالك مع بيراميدز في 18 لقاءً قبل موقعة الليلة، حقق الفارس الأبيض 11 فوزاً مقابل فوزين لبيراميدز، و5 مباريات انتهت بالتعادل.
سجل الزمالك 30 هدفا في شباك بيراميدز، في حين سجل بيراميدز 16 هدفا في شباك الزمالك.
انتهت آخر مباراة جمعت الزمالك وبيراميدز بفوز الفارس الأبيض 4-3 بركلات الترجيح في كأس مصر بعد انتهاء الوقت الاصلى للمباراة بالتعادل 3-3.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز