18 مباراة جمعت الزمالك وبيراميدز قبل لقاء الليلة.. إنفو جراف

مباراة الليلة بمثابة محطة فاصلة في مشوار بيراميدز نحو الحفاظ على قمة الدوري، لاسيما بعد خسارة 6 نقاط في مباراتى الأهلى، ما أضعف حظوظ الفريق السماوى في التتويج بالدوري للمرة الأولى بتاريخه.

والتقى الزمالك مع بيراميدز في 18 لقاءً قبل موقعة الليلة، حقق الفارس الأبيض 11 فوزاً مقابل فوزين لبيراميدز، و5 مباريات انتهت بالتعادل.

سجل الزمالك 30 هدفا في شباك بيراميدز، في حين سجل بيراميدز 16 هدفا في شباك الزمالك.

انتهت آخر مباراة جمعت الزمالك وبيراميدز بفوز الفارس الأبيض 4-3 بركلات الترجيح في كأس مصر بعد انتهاء الوقت الاصلى للمباراة بالتعادل 3-3.