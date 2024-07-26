شكرا لقرائتكم خبر عن أليو ديانج يغادر معسكر الأهلي قبل مواجهة المصري للانضمام إلى الخلود السعودي والان مع تفاصيل الخبر

غادرالمالي أليو ديانج لاعب الأهلي معسكر فريقه المقام حاليا فى أحد فنادق الإسكندرية قبل مواجهة المصري في التاسعة مساء اليوم، فى المباراة المؤجلة من الأسبوع الـ18 من عمر مسابقة الدوري، من أجل الانضمام إلى معسكر فريقه الجديد الخلود السعودي.

وغار ديانج معسكر الأهلي بعد صلاة الجمعة تمهيدا للانضمام لنادي الخلود السعودي الذي سيخوض معسكر إعداد في تركيا، بعدما رفض النادي السعودي استمرار اللاعب مع الأهلي لرغبته في بدء فترة الإعداد مع فريقه الجديد.

وقام مارسيل كولر المدير الفني للأهلي باستدعاء المدافع الشاب أحمد عابدين ليدخل قائمة الفريق بدلا منه قبل مباراة المصري.

ولعب الأهلي والمصري 126 طوال تاريخ الفريقين بالدوري قبل مباراة اليوم، كانت المباراة الأولى يوم 5 نوفمبر 1948 في الموسم الأول للدوري العام، وفاز الأهلي 3- صفر، أحرزها صالح سليم وفؤاد صدقي ومحمد لهيطة، وآخر مباراة في الدور الأول هذا الموسم يوم 19 سبتمبر 2023 وانتهت بفوز الأهلي 4-صفر، أحرزها بيرسي تاو هدفين وهدف لكل من رضا سليم وكريم فؤاد.

وفاز الأهلي في 70 مباراة وفاز المصري في 20 مباراة وتعادل الفريقان في 36 مباراة، أحرز لاعبو الأهلي 180 هدفا مقابل 92 هدفاً أحرزها لاعبو المصري.



وكان أكبر فوز في لقاءات الفريقين بنتيجة 4- صفر، وحققها الأهلي ثلاث مرات، الأولى في 15 مارس 1979، والثانية في 8 سبتمبر 1998، والثالثة في 19 سبتمبر 2023، والفوز 4-1 مرتين، و4-2 مرة واحدة، و3- صفر خمسة مرات، وأكبر فوز للمصري 3- صفر مرتين.



ويعد السيد الضيظوي هداف مباريات الفريقين بالدوري العام، أحرز الضيظوي عشرة أهداف، منها سبعة للمصري وثلاثة للأهلي، ويتصدر كل من صالح سليم ومحمود الخطيب وشريف عبد المنعم وحسام حسن قائمة هدافي الأهلي في مرمى المصري برصيد خمسة أهداف لكل منهم، ثم فؤاد صدقي وتوتو وأحمد مكاوي وطه إسماعيل وأحمد بلال برصيد أربعة أهداف لكل منهم، بينما يتصدر السيد الضيظوي قائمة هدافي المصري في مرمى الأهلي برصيد سبعة أهداف، يليه كل من محمد شاهين ومحمد سلامة "إينو" برصيد أربعة أهداف لكل منهما.