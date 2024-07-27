أولمبياد باريس 2024.. منتخب اليد يهزم المجر

ياسر رشاد - القاهرة - فاز منتخب اليد على نظيره المجري في المباراة الأولى خلال منافسات دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 بنتيجة 35-32 .

وانتهى الشوط الأول بنتيجة 19/15 لصالح مصر وفي الشوط الثاني انتهت النتيجة لصالح الفراعنة بنتيجة 35-32.

ويتواجد منتخب اليد في مجموعة قوية تضم رفقته كلا من الدنمارك و فرنسا و الأرجنتين و المجر و النرويج.

وتضم قائمة منتخب اليد 14 لاعبًا وهم :

كريم هنداوي - محمد علي - ابراهيم المصري - عبد الرحمن فيصل - محمد طارق - يحيى خالد- يحيى الدرع - سيف الدرع - مهاب سعيد - أحمد هشام دودو- أحمد عادل - علي زين- محمد سند- عمر بكار.

فيما تضم قائمة الاحتياطي كل من : محمد عصام الطيار - خالد وليد - أكرم يسري.

وتشارك البعثة المصرية بأكبر عدد من اللاعبين على مدار تاريخها في الدورات الأولمبية بواقع 148 لاعبًا ولاعبة أساسيًا و16 لاعبا احتياطيا بإجمالي عدد لاعبين 164 لاعب في 22 رياضة، كما تعد بعثة الفراعنة الأكبر في مشاركات العرب وإفريقيا.

وتسعى البعثة المصرية إلى تقديم نتائج طيبة وفقًا لاستراتيجية الدولة التي لم تدخر جهدًا في توفير كل سبل الدعم والمساندة لجميع اللاعبين لرفع اسم مصر عاليًا في المحفل الأولمبي.