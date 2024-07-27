الرجاء المغربي يحصل علي حكم ضد عمرو وردة

ياسر رشاد - القاهرة - أعلن نادى الرجاء المغربي عن حصوله على حكم ضد الدولي المصري عمرو وردة لاعب الفريق السابق عقب رحيله بعد فترة بسيطة من توقيع عقوده انضمامه للفريق المغربي، لمدة أربعة أيام فقط.

يذكر أن اللاعب عمرو وردة نجل الكابتن مدحت وردة نجم مصر ونادى الاتحاد السكندرى فى عصره الذهبى .

و نشرت الشركة المتخصصة في قانون الرياضة والمسؤولة عن القضية الخاصة باللاعب عمرو وردة وفريق الرجاء المغربي بيان رسمي بشأن أزمة اللاعب

وجاء نص البيان :

"يسرنا أن نعلن عن نجاح فريقنا القانوني في الحصول على قرار نهائي لصالح عميلنا، نادي الرجاء المغربي، ضد اللاعب عمرو وردة".

"أصدرت غرفة فض المنازعات التابعة للفيفا قرارها، والذي يتضمن غرامة تعاقدية ضد اللاعب، بسبب إنهاء عقده مع النادي دون سبب مشروع".

"تهانينا لنادي الرجاء المغربي العريق ومكتبه المديري على هذا الانتصار الكبير".