وزير الرياضة يؤازر فراعنة اليد امام المجر في افتتاح مشوار الفراعنة بالاولمبياد

ياسر رشاد - القاهرة - حرص الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة علي مؤازرة المنتخب المصري لكرة اليد في اولي مباراته امام المجر في بداية مشوار الفراعنة في دورة الألعاب الأولمبية المقامة حالياً ببارس.

وأعرب وزير الرياضة عن سعادته بالفوز الاول للمنتخب القومي لكرة اليد علي منتخب المجر والذي يعد من المنتخبات العالمية القوية باللعبة ، مؤكدا صبحي علي ان هذا الفوز سيكون دافع قوي لتأهل رجال منتخب اليد للمراحل المقبلة وتحقيق امال الجمهور المصري في حصد ميدالية اولمبية.



وحضر المباراة من المدرجات ايضاً الدكتورة غادة والي وكيل الأمين العام للامم المتحدة والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة والسفير المصري بفرنسا علاء يوسف

والدكتور الدكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد.

وقدم منتخب مصر أداء ونتيجة طيبة خلال بداية مشواره وأولي مباراته في دورة الألعاب الأولمبية بباريس.

وفاز منتخب اليد على نظيره المجري في المباراة الأولى خلال منافسات دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 بنتيجة 35-32 .

وانتهى الشوط الأول بنتيجة 19/15 لصالح مصر وفي الشوط الثاني انتهت النتيجة لصالح الفراعنة بنتيجة 35-32.

ويستعد منتخبنا القومي لخوض مباراته الثانية وستكون مباراة صعبة وهامة امام منتخب الدنمارك القوي يوم الاثنين المقبل .

ويتواجد منتخب اليد في مجموعة قوية تضم رفقته كلا من الدنمارك و فرنسا و الأرجنتين و المجر و النرويج.

وتضم قائمة منتخب اليد 14 لاعبًا وهم :

كريم هنداوي - محمد علي - ابراهيم المصري - عبد الرحمن فيصل - محمد طارق - يحيى خالد- يحيى الدرع - سيف الدرع - مهاب سعيد - أحمد هشام دودو- أحمد عادل - علي زين- محمد سند- عمر بكار.

فيما تضم قائمة الاحتياطي كل من : محمد عصام الطيار - خالد وليد - أكرم يسري.