ياسر رشاد - القاهرة - يستعد منتخب المغرب الأولمبي لخوض مباراة هامة أمام أوكرانيا اليوم السبت في اللقاء الذي يجمع بينهما ضمن منافسات دورة الألعاب الأولمبية، في إطار لقاءات الجولة الثانية من مرحلة المجموعات.

وكان منتخب المغرب قد حقق فوزًا صعبًا وتاريخياً على حساب الأرجنتين في مواجهة الجولة الأولى بنتيجة 2-1 في اللقاء الذي جمع بينهما الأربعاء الماضي، بينما سقط منتخب أوكرانيا أمام العراق بنتيجة 2-1.

موعد مباراة المغرب وأوكرانيا اليوم في أولمبياد باريس 2024

تقام مباراة المغرب وأوكرانيا، اليوم السبت، 27 يوليو 2024، في تمام الساعة 6 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، 4 عصرًا بتوقيت المغرب.

القنوات الناقلة لمباراة المغرب وأوكرانيا اليوم في أولمبياد باريس

تنقل مباراة المغرب وأوكرانيا، عبر قناة "بي إن سبورت" المفتوحة، وقناة "الرياضية" المغربية.

معلق مباراة المغرب وأوكرانيا اليوم في أولمبياد باريس

ويتولى مهمة التعليق على أحداث المباراة بين المغرب وأوكرانيا، المغربي جواد بدة.

تشكيل المغرب المتوقع أمام أوكرانيا

حارس المرمى: منير المحمدي

خط الدفاع: أشرف حكيمي - زكريا الواحيدي – المهدي بوكامير - أسامة العزوزي.

خط الوسط: أسامة ترغالين - أمير ريشاريسون - بلال الخنوس.

خط الهجوم:– سفيان رحيمي - إلياس بن الصغير - إلياس أخوماش.