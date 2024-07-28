الاهلي يرد على التفاوض مع نجم مودرن سبورت

ترددت في الساعات الأخيرة شائعات حول اهتمام النادي الاهلي بالتعاقد مع اللاعب الكاميروني جوناثان نجويم، لتعزيز صفوف الفريق في مركز الظهير الأيسر.

وكشفت تقارير صحفية حقيقة مفاوضات بين مسئولي النادي الاهلي وجوناثان نجويم لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية.

ونفت المصادر وجود أي مفاوضات بين الاهلي واللاعب من أجله ضمه وأنه لم يدخل مسئولو الأحمر في مفاوضات رسمية مع نجويم، وأنه لا يوجد أي عروض أو محادثات تمت في هذا الصدد.

اقرأ ايضًا..حقيقة فسخ عقد محمود متولي في الاهلي

وأشارت التقارير إلى أن كل ما يُتداول في وسائل الإعلام حول هذا الموضوع لا تمت للحقيقة بصلة، ولم يتم التواصل بشأن هذا الأمر في الوقت الحالي.

وتمكن فريق الاهلي من الفوز على نظيره المصري البورسعيدي بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما على استاد برج العرب، في المباراة المؤجلة من الجولة الـ18 ‏لبطولة الدوري الممتاز.‏

وسجل هدف الفوز لصالح المارد الأحمر الفلسطيني وسام أبو علي في الدقيقة 62.

سيلاقي فريق الاهلي في المباراة المقبلة نظيره سيراميكا كليوباترا ضمن المباريات المؤجلة من مسابقة دوري نايل المصري.

وستقام المباراة بين الفريقين يوم الاثنين المقبل، على ستاد القاهرة الدولي، في تمام التاسعة مساءً بتوقين القاهرة ومكة المكرمة.