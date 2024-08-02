شكرا لقرائتكم خبر عن مران الأهلي استعدادا للمقاولون.. تدريبات استشفائية للأساسيين وفقرة للحراس والان مع تفاصيل الخبر

خاض فريق الأهلي تدريباته اليوم على ملعب التتش، استعدادًا لمباراة المقاولون العرب المقرر لها مساء بعد غد الأحد على استاد القاهرة، والمؤجلة من الجولة الـ23 لبطولة الدوري الممتاز.

وخاض لاعبو الفريق الذين شاركوا أمس أمام البنك الأهلي تدريبات استشفائية، للتخلص من الإجهاد العضلي، فيما أدى باقي اللاعبين تدريباتهم على ملعب التتش والتي اشتملت على جانب بدني وتدريبات الكرة.

وأدى الثلاثي مصطفى شوبير ومحمود الزنفلي ومصطفى مخلوف تدريباتهم تحت إشراف ميشيل يانكون مدرب الحراس.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على البنك الأهلي بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت أمس ضمن منافسات الجولة الـ32 لمسابقة الدوري.