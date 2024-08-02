جوميز يسجل هدف تقدم باراجواى على منتخب مصر الأولمبى فى الدقيقة 71

القاهرة - سامية سيد - سجل جوميز هدف التقدم لـ منتخب باراجواى الأولمبى فى شباك منتخب مصر فى الدقيقة 71 من عمر المباراة المقامة حاليا فى ربع النهائى لدورة الألعاب الأولمبية "أولمبياد باريس 2024".

وشهدت المباراة بداية قوية وسريعة من المنتخبين، خاصة منتخب باراجواى الذى لجأ إلى الضغط العإلى من بداية المباراة بغية خطف هدف مبكر ولكن خط دفاع المنتخب المصرى نجح فى افساد محأولات المنافس.

وتعرض محمد الننى للإصابة فى الدقيقة 20 إلا أنه رفض الخروج وتمسك بالإستمرار فى المباراة، وفى الدقيقة 22 سدد محمد شحاتة تصويبة قوية مرت بجوار القائم الأيمن لمرمى باراجوأى.

وأهدر محمود صابر هدفا محققا فى الدقيقة 31 بعدما تسلم الكرة داخل منطقة جزاء باراجواى وسدد الكرة بقوة لكنها اصطدمت بالحارس ومرت خارج الملعب، لينتهى الشوط الأول بالتعادل السلبى.

ومع بداية الشوط الثانى، أضاع إبراهيم عادل هدفا مؤكدا جديدا داخل منطقة الجزاء بعدما تلقى عرضية من زيزو لكنه لم ينجح فى التعامل معها لتمر خارج الملعب، قبل أن يسدد الننى تصويبة قوية مرت فوق عارضة حارس مرمى باراجواى بسنتيمترات.

بدأ منتخب مصر الأولمبى المباراة بتشكيل يضم كل من حمزة علاء فى حراسة المرمى، وفى الدفاع حسام عبد المجيد وعمر فايد وأحمد نبيل كوكا وأحمد عيد، وفى الوسط محمد النني ومحمود صابر ومحمد شحاتة، وفى الهجوم زيزو وإبراهيم عادل وأسامة فيصل.

ويجلس على مقاعد بدلاء منتخب مصر الأولمبى بقيادة ميكإلى، فى مباراة باراجوأى فى ربع نهائى أولمبياد باريس كل من كريم الدبيس وعلى الجابرى ومحمد طارق وزياد كمال وأحمد عاطف قطة ومصطفى سعد ميسى وبلال مظهر.

وبلغ المنتخب المصرى بجدارة الدور ربع النهائى لمسابقة كرة القدم ضمن فعاليات النسخة الثالثة والثلاثين لدورة الألعاب الأولمبية الصيفية 2024، المقامة حاليا فى العاصمة ألفرنسية باريس.

وحقق منتخب الفراعنة الأولمبى مفاجأة كبيرة بفوزه على نظيره الإسبانى بهدفين مقابل هدف وأحد، فى المباراة التى جمعتهما الثلاثاء، سجل إبراهيم عادل هدفى المنتخب، بينما سجل المهاجم الإسبانى صامويل أوموروديون هدف "الماتادور" الوحيد فى الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلى للقاء.

وحقق منتخب مصر انتصاره الثانى على التوالى، وتصدر ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 7 نقاط، وبلغ دور الثمانية الكبار رفقة وصيفه الإسبانى برصيد 6 نقاط.

وتأهل منتخب مصر الأولمبى للدور الثانى متجأوزا المرحلة الأولى فى الأولمبياد للمرة السابعة فى تاريخ مشاركاته، حيث شارك المنتخب فى إثنى عشر نسخة ماضية بالأولمبياد عبر التاريخ، وهذه هى المشاركة الثالثة عشر.

فى المقابل وصل منتخب باراجواى لربع النهائى فى وصافة المجموعة الرابعة خلف المنتخب اليابانى، ويطمح لكتابة التاريخ بالوصول للمربع الذهبى.