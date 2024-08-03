قصة ميدالية أولمبية.. تامر بيومي يحصد برونزية دورة أثينا فى التايكوندو

لكل ميدالية أولمبية حصدها نجوم الرياضة في الألعاب المختلفة قصة طويلة من الكفاح والمثابرة، خلال الطريق الطويل إلى منصة التتويج لرفع علم بلدانهم عالياً خفاقاً في المحافل الدولية، وقصة اليوم عن الميدالية البرونزية التي حصدها البطل المصري تامر بيومي بأولمبياد أثينا 2004.

بدأ تامر بيومي ممارسة التايكوندو في عمر 6 أعوام بنادي الرمل الرياضي بمحافظة الإسكندرية، انتقل بعدها للنادي الأولمبي، وكان لاعباً مميزاً منذ بدايته، ورغم صغر جسمه إلا أنه تميز بالسرعة والمهارة العالية فكان أقرب إلى اللاعبين الكوريين في مهارتهم، وكان دائما يحسم المواجهات بفارق كبير حيث إن مهارته وسرعته عوضت فارق الجسم والطول بينه وبين منافسيه.

خلال مشواره الاحترافي بالبطولات العالمية، توج بيومي بالميدالية البرونزية لبطولة كأس العالم بفرنسا عام 2000 تحت قيادة المدرب القدير عمرو خيري ورفقة أساطير التايكوندو في ذلك الوقت والجيل الذهبي للعبة، وتعد هذه الميدالية تاريخ ميلاد اللاعب الذي استمر في مشواره وبدأ في التفكير والاستعداد لدورة الألعاب الأولمبية 2004.

واصل بيومي حصد الميداليات العالمية حيث توج بالميدالية الذهبية بدورة الألعاب الأفريقية عام 2003 ثم الميدالية الذهبية بالبطولة العربية عام 2004 والميدالية الذهبية للبطولة الإفريقية في نفس العام، كما احتل تامر بيومي المركز الأول في التصفيات الأفريقية المؤهلة لدورة الألعاب الأوليمبية أثينا 2004 والتي حقق فيها الإنجاز التاريخي بتتويجه ببرونزية المنافسات، ويضم سجل البطل المصري أيضا برونزية بطولة العالم 2007، و5 ذهبيات في بطولات أفريقيا، و8 ميداليات في البطولات المفتوحة.

ولم يتوقف تامر بيومي عند برونزية أثينا، بل استطاع النجم المصري تحقيق ذهبية بطولة فرنسا المفتوحة عام 2004، و ذهبية بطولة هولندا المفتوحة تحت وزن 62 كجم وذهبية البطولة الإفريقية عام 2005 والمركز الثالث في بطولة انجلترا المفتوحة تحت وزن 63 كجم والمركز الأول في البطولة الإفريقية 2010 و برونزية بطولة إسبانيا 2011.