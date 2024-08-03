شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك ردًا على التفاوض مع بيرسى تاو: "كذب ونحترم تعاقدات اللاعبين" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رد أحمد سالم، المتحدث الرسمى باسم نادى الزمالك، على التقارير التى نشرتها صحيفة "kickoff " الجنوب أفريقية بأن الجنوب أفريقي بيرسي تاو لاعب خط وسط النادى الأهلى تلقى عرضاً من إدارة نادى الزمالك للانتقال إلى صفوفه بداية من الموسم الجديد.

وقالت الصحيفة، إن نادى الزمالك، أحد أكبر الأندية الأفريقية، اتخذ خطوة للتعاقد مع نجم الأهلي بيرسي تاو مع استمرار التكهنات حول مستقبله، مشيرة إلى أن إدارة الزمالك فتحت مفاوضات مباشرة مع المهاجم الجنوب أفريقي للتعرف على المطالب المالية للاعب، خاصة أن عقد بيرسي تاو ينتهي مع الأهلى نهاية موسم 2025.

وقال أحمد سالم، فى تصريحاته لليوم السابع، إن ما نشر حول هذا الأمر "كذب"، وإن الزمالك لم يدخل فى أى مفاوضات مع بيرسى تاو، خاصة أن اللاعب مازال مرتبطًا بعقد سارٍ مع الأهلى، وتحترم إدارة الزمالك تعاقدات اللاعبين مع أنديتها، ولا يمكن الدخول فى مفاوضات مع لاعب مرتبط بناديه.

وكانت الصحيفية الجنوب أفريقية أكدت أن الزمالك عرض على بيرسي تاو راتباً قدره 2 مليون دولار سنويًا، مع مزايا تسويقية إضافية مدرجة فى العرض، مثل الظهور فى إعلانات رعاة النادي وتعويضه ماليًا، إلا أن تاو اشترط الحصول على راتب سنوى قدره 2.5 مليون دولار، بالإضافة إلى مكافأة توقيع تشمل مكافآته.

وشددت الصحيفة على أن إدارة الزمالك تخطط لمطالبة بيرسي تاو بعدم تجديد عقده مع الأهلى ومغادرة الفريق فى نهاية الموسم عن طريق إحضار عرض من ناد خليجي، ثم ينتقل لصفوف الزمالك فى فترة الانتقالات الشتوية.

وتوترت علاقة السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، مع الجنوب أفريقي بيرسي تاو لاعب الفريق بشكل ملحوظ خلال الفترة الأخيرة، الأمر الذي جعل المدير الفني يستبعد اللاعب من مباراة البنك الأهلي التي أقيمت، الخميس، فى الدوري الممتاز لتزداد الأمور اشتعالاً بين الطرفين، حيث أصبح كل طرف غير راضٍ عن تصرفات الآخر، فالمدير الفني أكد أن بيرسي تاو لا يتدرب بجدية خلال الفترة الماضية ويؤدي بحالة من الاستهتار ويغيب عنه التركيز الأمر الذى لا يستحق معه التواجد فى التشكيل الأساسي، فيما يرى اللاعب الجنوب أفريقي أن المدير الفني لا يُجيد التعامل معه، فرغم دوره المؤثر مع الفريق خلال الفترة الماضية، إلا أنه وجد نفسه بديلاً دون سبب كما أن المدير الفني يدفع بلاعبين أقل منه تأثيراً.

ويبتعد بيرسي تاو عن المشاركة بشكل أساسي مع الأهلي منذ عودته من الإصابة بسبب تراجع مستواه وغيابه عن التركيز فى المباريات الأخيرة لفريقه.