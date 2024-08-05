كيف تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع فوز الأهلي على المقاولون العرب؟ (كوميكس)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - يوسف محمد:

حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فوزاً مهماً على حساب نظيره المقاولون العرب، بنتيجة أربعة أهداف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين اليوم، في اللقاء المؤجل بينهما من الجولة الـ 23 ببطولة الدوري المصري الممتاز.

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع أحداث المباراة، وأداء اللاعبين خلال اللقاء.

ويمكنكم مشاهدة كيف تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مع مباراة الأهلي ضد فريق المقاولون العرب، بمطالعة الألبوم أعلاه:

